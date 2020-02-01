На трассе Свердловской области сотрудники ДПС задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

18:23 | 18.02.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Артемовский - Зайково» сотрудники наряда ДПС ГИБДД Артемовского задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств, об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Поздним вечером на трассе сотрудники полиции заметили автомобиль ВАЗ-2109, стоящий на аварийке и поинтересовались, не нужна ли помощь водителю и двоим пассажирам. Молодые люди сказали, что у них все в порядке, однако компания показалась сотрудникам ДПС подозрительной.



Позже молодые люди, толкая автомобиль, запустили его и поехали в сторону Ирбита. Полицейские приняли решение последовать за ними, а позже, остановили машину и предложили водителю пройти проверку на состояние опьянения. Мужчина проследовал вместе с полицейскими в больницу, но там от прохождения освидетельствования отказался.



В трико водителя сотрудники ДПС обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом белого цвета. Несколько подобных пакетиков было обнаружено и в автомобиле. Как выяснилось позже, это были синтетические наркотические вещества. Водитель же через интернет работал доставщиком товара.



На данный момент мужчина находится под арестом. Согласно части 4 статьи 228.1 УК РФ, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»