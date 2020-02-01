Гендиректора «Титановой долины» в Екатеринбурге задержали за взятку

21:01 | 17.02.2020

Фото: znak.com

Гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова задержали за взятку сегодня вечером в кафе. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник.



Как рассказал источник, взятку передали в заведении, находящемся на первом этаже бизнес-центра «Высоцкий». Собеседник портала слышал, что речь идет о 2,5 миллионах рублей: «Кызласова давно разрабатывали, и теперь он попался».



Добавим, что именно в БЦ «Высоцкий» расположен офис «Титановой долины».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»