В Ирбите пьяный экс-супруг убил жену на глазах их сына

16:38 | 10.02.2020

Фото: yandex.ru

В Ирбите ждет суда 38-летний местный житель, застреливший жену на глазах у 13-летнего сына, а потом попытавшийся покончить с собой.



СУ СКР по Свердловской области сообщает, что мужчина и до этого угрожал погибшей, целясь в нее из ружья. После таких игрищ женщина подала на развод. Однако 26 февраля 2019 года экс-глава семейства пришел в дом бывшей жены в состоянии алкогольного опьянения, навел на нее ружье и выстрелил. Подросток получил посттравматический синдром, квалифицируемый как тяжкий вред здоровью.



Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что убийца и жертва до трагического исхода неоднократно начинали и прекращали отношения. Мужчина работал на севере вахтовым методом, и подолгу не находился дома. «Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошёл всплеск ревности по печально известному принципу «Так не доставайся же ты никому!», – рассказал полковник Горелых. Осознав, что он совершил, мужчина пытался покончить с собой, но врачи спасли его для суда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»