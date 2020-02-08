В Богдановиче развернули обсерватор для граждан КНР с подозрением на коронавирус

10:26 | 10.02.2020

Фото: КоммерсантЪ

Новая зона обсервации граждан Китая появилась в Богдановичском фарфоровом заводе в Свердловской области. В пятницу туда доставили 29 граждан КНР, сегодня – еще 22. По предварительным данным, все они здоровы, но будут находиться на двухнедельном карантине. Всего в обсерваторе находится 68 человек.



В Кольцово китайцы прилетели из Шереметьево. А в Богдановиче их встретили глава Павел Мартьянов и главный врач ЦРБ Елена Вдовина. В ближайшее время прибывших снова осмотрят медики.



Напомним, в Богданович в пятницу доставили 29 граждан Поднебесной. Часть из них числится сотрудниками ООО «Стиль-Экс», чья производственная площадка находится в здании бывшего завода. Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», «Экс-Стиль» занимается производством обуви. Но большинство является сотрудниками компаний, зарегистрированных по адресу рыночного комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге.



По сообщениям врачей, все граждане Китая, размещенные на площадке в Богдановича, здоровы. Всего в зоне обсервации в Богдановиче разместили 68 китайцев, включая тех, кто не покидал Россию в последнее время. Предполагается, что в уральский город скоро прибудут еще граждане соседнего государства.



Отметим, число жертв нового китайского коронавируса на утро 10 февраля превысило 900 человек. Общее число заразившихся достигло уже 40,1 тысяч человек. Более 3 тысяч человек сумели вылечиться.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»