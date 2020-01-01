Новости дня
17:47 | 30.01.2020
Фото: http://dumapgo.ru
Оскандалившемуся депутату думы Полевского прощают долги, несмотря на японский внедорожник
Между тем, согласно данным о сведениях об имуществе и доходах за 2018 год, опубликованных на сайте думы Полевского, Людмиле Борониной принадлежит Toyota Land Cruiser LC-120, вазовская «девятка», грузовой лесовоз, 2 земельных участка, жилой дом, ½ доля в квартире, подъездной ж/д путь и здание столярного цеха. Почему судебный пристав-исполнитель не мог изъять в счет погашения долга указанное имущество, неизвестно.
Кроме этого, по данным veved.ru, требующих проверки, сотрудники РОСП Полевского даже не выезжали по месту регистрации и проживания Людмилы Борониной, таким образом, не проверив её имущественное состояние, а также не наложили арест на дом и транспортные средства. Между тем согласно базе УФССП, за ней числится задолженность в размере 1 миллион 783 тысячи рублей (исполнительный лист от 30.06.2016). Не будет ли она списана аналогичным образом?
Напомним, что 21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского обсуждалась тема организации бесплатной перевозки школьников из поселка Красная горка, где отсутствует образовательное учреждение, в Полевской. Сейчас дети вынуждены ходить на занятия по обочине неосвещенной трассы, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, так как рейсовый автобус ходит крайне редко. Людмила Боронина, сотрудница МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества», избравшаяся от «Единой России» и являющаяся координатором партпроекта «Крепкая семья» от депутатского объединения «ЕР» в думе предложила рассмотреть вопрос обучения детей в интернате.
«Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернат для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?», – заявила в ходе заседания Людмила Боронина, вызвав возмущение не только своих коллег, но и жителей.
Её высказывание в «Единой России» уже назвали глупым.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:56 | 30.01.2020
На девяти улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена»
19:06 | 30.01.2020
В Екатеринбурге за год появилось 92 новых ресторана и кафе
18:50 | 30.01.2020
Автограф-сессия с участием Глеба Самойлова прошла перед матчем «Автомобилиста» в Екатеринбурге
18:41 | 30.01.2020
На капремонт школы №141 Екатеринбурга потратят 207 миллионов рублей
18:27 | 30.01.2020
Пермская филармония начала продажу билетов на X международный фестиваль Дениса Мацуева
18:25 | 30.01.2020
Уральский полпред экстренно собирает губернаторов на совещание
18:09 | 30.01.2020
На «Уральской рублевке» устроили облаву на лесовозы
18:03 | 30.01.2020
На Урале осудили трех участников запрещенной религиозной организации
17:47 | 30.01.2020
Оскандалившемуся депутату думы Полевского прощают долги, несмотря на японский внедорожник
17:16 | 30.01.2020
В Перми пройдет акция «Прояви онконастороженность – сохрани здоровье»
17:12 | 30.01.2020
К 75-летию Победы в Прикамье отремонтируют почти 100 домов ветеранов ВОВ
17:01 | 30.01.2020
В Нижнем Тагиле автомобиль ритуальной службы врезался в КамАЗ
16:43 | 30.01.2020
Дорожная компания бывшего свердловского депутата выиграла многомиллионные контракты в Омске
16:36 | 30.01.2020
«Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени Вагнера
16:35 | 30.01.2020
В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали лицей
16:04 | 30.01.2020
На трассе под Екатеринбургом офицер Росгвардии не дал замерзнуть женщине с ребенком
16:01 | 30.01.2020
Лабораторию минобороны в Екатеринбурге оштрафовали за халатность при работе с возбудителями инфекции
16:00 | 30.01.2020
Росавиация выдала допуск на рейсы из Перми в Бургас
15:44 | 30.01.2020
В Екатеринбурге отремонтируют мост в Малом Истоке
15:27 | 30.01.2020
«Их не интересует мнение жителей»: как прошёл первый массовый пикет у здания администрации Екатеринбурга
15:24 | 30.01.2020
Жителям уральской столицы предложили добровольно сдать оружие и получить за это вознаграждение
15:03 | 30.01.2020
В Екатеринбурге протестировали обновленный противогололедный реагент
14:38 | 30.01.2020
На Урале мужчина заживо сжег инвалида, посчитав его обузой для бабушки
14:16 | 30.01.2020
В торговых центрах Екатеринбурга не будут раздавать медицинские маски
13:58 | 30.01.2020
В школы Екатеринбурга записали почти девять тысяч первоклассников
13:36 | 30.01.2020
В столице Урала нашли пропавшую 24-летнюю девушку
13:24 | 30.01.2020
В Перми стало больше площадок для выгула собак
13:21 | 30.01.2020
Жюри «Золотой маски» посетит два спектакля в Перми
13:19 | 30.01.2020
В Екатеринбурге задержан директор пермского хостела, в котором из-за прорыва трубопровода заживо сварились пять человек
13:18 | 30.01.2020
Прикамские аграрии впервые смогут получать компенсацию затрат на известкование почвы
13:01 | 30.01.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на выставки
12:56 | 30.01.2020
У здания администрации Екатеринбурга начался массовый пикет