Новости дня
16:29 | 29.01.2020
Фото: http://dumapgo.ru
Депутат из Полевского, предложившая сдавать детей в интернат, оказалась крупной должницей
Кроме этого, в 2018 году налоговики требовали через суд признать её банкротом в связи с задолженностью в размере 1,2 миллиона рублей (в том числе задолженность по земельному налогу 774 тысячи рублей), но позже производство по делу было прекращено.
Также в 2016 году она судилась с администрацией Полевского. Мэрия обратилась в суд с заявлением о взыскании с Борониной задолженности в размере 1 миллион 490 тысяч рублей. Согласно материалам дела, в 2012 году Боронина приобрела принадлежащее муниципалитету нежилое здание за 6,3 миллиона рублей в рассрочку на 7 лет, но обязанность по внесению установленных платежей надлежащим образом не исполняла, в связи с чем задолженность пришлось взыскивать через суд.
Напомним, что 21 января на заседании комитета по социальной политике думы Полевского обсуждалась тема организации бесплатной перевозки школьников из поселка Красная горка, где отсутствует образовательное учреждение, в Полевской. Сейчас дети вынуждены ходить на занятия по обочине неосвещенной трассы, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, так как рейсовый автобус ходит крайне редко. Людмила Боронина, сотрудница МБУ ПГО «Центр культуры и народного творчества», избравшаяся от «Единой России» и являющаяся координатором партпроекта «Крепкая семья» от депутатского объединения «ЕР» в думе предложила рассмотреть вопрос обучения детей в интернате.
«Вспоминая добрые советские времена: у нас была система интернат для детей из сельской местности. Ребенка привозили в понедельник утром, забирали в субботу вечером. У нас есть на территории коррекционная школа, она временно на ремонте, здание муниципальное, отапливается. Может нам рассмотреть вопрос интерната для сельских детей, у родителей которых нет возможности их возить?», – заявила в ходе заседания Людмила Боронина, вызвав возмущение не только своих коллег, но и жителей.
Её высказывание в «Единой России» уже назвали глупым, пообещав, что вопрос транспортного сообщения вскоре будет решён.
© «Вечерние ведомости»
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