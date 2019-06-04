На Сортировке в столице Урала назревает конфликт на религиозной почве

11:20 | 27.01.2020

Фото: eanews.ru

Жители Сортировки в Екатеринбурге собирают подписи за отмену строительства мечети «Нур-Усман».



Известно, что мусульманский храм будет стоять рядом с детским садом на Технической. Некоторых беспокоит транспортный вопрос в дни мусульманских праздников, другие не могут сформулировать своего отношения к мечети, стоящей рядом с дошкольным учреждением, кроме как «плохо» и «будет смущать».



Напомним, мусульманскую общину из центра Екатеринбурга вытеснили местные власти. Многолетний конфликт с администрацией завершился освобождением участка на Декабристов и переездом на окраину уральской столицы, где мусульманам была выделена молельная комната структурой УГМК АО «Ледовая арена».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»