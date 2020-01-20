На трассе М-5 «Урал» вновь ограничено движение из-за ремонта моста

15:00 | 21.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

На трассе М-5 «Урал» возле села Кашино было перекрыто движение по правой стороне дороги из-за капремонта моста.



Пресс-служба «Уралуправтодора» сообщает, что бетонные работы с правой стороны моста начнутся к весне. Предположительно, ремонт продлится до октября 2020 года. Разворот в сторону Екатеринбурга возможен на развязке км 157+600. Для того чтобы попасть из Челябинска в Кашино, возможен разворот на км 170+400.



Напомним, левая часть моста была отремонтирована еще в прошлом году.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»