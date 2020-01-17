В Краснотурьинске пьяный охотник открыл стрельбу по двери квартиры соседа

15:41 | 19.01.2020

Фото: bigpicture.ru

В Краснотурьинске в жилом доме по адресу Фрунзе, 61 охотник открыл стрельбу в подъезде жилого дома, об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, нетрезвый мужчина решил отомстить после ссоры.



«Действительно, в микрорайоне, о котором идет речь, сегодня прозвучала стрельба. Сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия, установили, что стреляли в дверь квартиры ранее судимого местного жителя. Личность стрелка представители МВД оперативно установили. Сейчас он доставлен в дежурную часть, с ним работают уполномоченные уголовного розыска.



Орудие преступления изъято и отправлено на экспертизу. Задержанным оказался официально зарегистрированный охотник. Стволы, которые были у него изъяты марки "ИЖ" и "СК", также зарегистрированы. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому, очевидно, не отдавал отчет тому, что творит.



Как оказалось, несколько месяцев тому назад, в частности, в ноябре прошлого года, между соседями произошел конфликт из-за того, что охотник громко слушал музыку, и в результате, на этой почве произошла ссора. Соседи пожаловались на шум в органы внутренних дел, а те, в свою очередь, по жалобе граждан, привлекли его к административной ответственности. А сейчас, очевидно, приняв на грудь чрезмерную дозу дозу спиртного, охотник решил поквитаться. Он произвел стрельбу в дверь квартиры своего соседа. По данному факту полиция проводит проверку, по её результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», - сказал полковник Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»