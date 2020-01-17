 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

15:41 | 19.01.2020

Фото: bigpicture.ru

В Краснотурьинске пьяный охотник открыл стрельбу по двери квартиры соседа

В Краснотурьинске в жилом доме по адресу Фрунзе, 61 охотник открыл стрельбу в подъезде жилого дома, об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, нетрезвый мужчина решил отомстить после ссоры.

«Действительно, в микрорайоне, о котором идет речь, сегодня прозвучала стрельба. Сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия, установили, что стреляли в дверь квартиры ранее судимого местного жителя. Личность стрелка представители МВД оперативно установили. Сейчас он доставлен в дежурную часть, с ним работают уполномоченные уголовного розыска.

Орудие преступления изъято и отправлено на экспертизу. Задержанным оказался официально зарегистрированный охотник. Стволы, которые были у него изъяты марки "ИЖ" и "СК", также зарегистрированы. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому, очевидно, не отдавал отчет тому, что творит.

Как оказалось, несколько месяцев тому назад, в частности, в ноябре прошлого года, между соседями произошел конфликт из-за того, что охотник громко слушал музыку, и в результате, на этой почве произошла ссора. Соседи пожаловались на шум в органы внутренних дел, а те, в свою очередь, по жалобе граждан, привлекли его к административной ответственности. А сейчас, очевидно, приняв на грудь чрезмерную дозу дозу спиртного, охотник решил поквитаться. Он произвел стрельбу в дверь квартиры своего соседа. По данному факту полиция проводит проверку, по её результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», - сказал полковник Горелых.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:41 | 19.01.2020
В Краснотурьинске пьяный охотник открыл стрельбу по двери квартиры соседа

15:15 | 19.01.2020
В крещенских купаниях поучаствовали 49 тысяч свердловчан

14:52 | 19.01.2020
В Екатеринбурге пенсионерка отдала последние деньги за поверку счетчиков воды

13:18 | 19.01.2020
В Екатеринбурге почти на треть суток задерживают рейс в Душанбе

11:37 | 19.01.2020
В Екатеринбурге ищут свидетелей аварии с участием «ГАЗели» и ВАЗ

11:19 | 19.01.2020
В Нижнем Тагиле празднуют день снега

10:34 | 19.01.2020
В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с людьми внутри

10:21 | 19.01.2020
В Екатеринбурге на Уктусе внезапно появилась река

10:03 | 19.01.2020
На Урале произошла смертельная авария

04:23 | 19.01.2020
Каждый пятый житель Прикамья следит за своим здоровьем онлайн

04:21 | 19.01.2020
В Лысьве открылась одна из самых современных школ Прикамья на 1100 учеников

04:20 | 19.01.2020
Чайковский станет пятым «умным городом» Пермского края

04:18 | 19.01.2020
Администрации районов Перми начали выправлять ситуацию с содержанием тротуаров

18.01.2020

19:57 | 18.01.2020
Ледовый городок в Екатеринбурге вновь открыт для посетителей

19:37 | 18.01.2020
Из-за потепления купель на реке Мулянке в Крещение функционировать не будет

18:00 | 18.01.2020
Жительницу Нижнего Тагила обвинили в сбыте государственных наград СССР

17:10 | 18.01.2020
В Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус

16:38 | 18.01.2020
Свердловский омбудсмен начала собирать предложения граждан по изменению Конституции

15:42 | 18.01.2020
В Екатеринбурге пройдёт первый фестиваль уральского самиздата

14:47 | 18.01.2020
Жители Екатеринбурга смогут выбрать объект для благоустройства в 2021 году

14:05 | 18.01.2020
Ледовый городок в Екатеринбурге всё ещё закрыт. Его проверила специальная комиссия

13:24 | 18.01.2020
Четыре населённых пункта в Свердловской области останутся без купелей из-за теплой погоды

12:27 | 18.01.2020
В Екатеринбурге возобновился снос исторического здания на Нагорной

11:53 | 18.01.2020
Ночью в Алапаевске горел детский сад

11:24 | 18.01.2020
Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасного купания в проруби на Крещение

10:53 | 18.01.2020
На трассе в Свердловской области женщину сбила машина. Пострадавшая погибла на месте

10:15 | 18.01.2020
Грузовая «Газель» наехала на пенсионера в Первоуральске

09:52 | 18.01.2020
На Уктусе прошло ночное катание, в котором приняли участие почти две тысячи екатеринбуржцев

09:36 | 18.01.2020
В Екатеринбурге приостановили снос исторического здания

17.01.2020

21:05 | 17.01.2020
В Екатеринбурге появится комбинат питания для школ

20:23 | 17.01.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

20:18 | 17.01.2020
В честь 75-летия Великой Победы для свердловских ветеранов предусмотрели дополнительные выплаты и мероприятия

20:02 | 17.01.2020
В Нижнем Тагиле полицейские задержали владельца наркопритона

19:39 | 17.01.2020
В Екатеринбурге пройдет общегородской выпускной

19:02 | 17.01.2020
На выходных свердловчан ожидает небольшое похолодание

18:46 | 17.01.2020
На севере Свердловской области бывшего полицейского будут судить за ловлю рыбы сетями





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 