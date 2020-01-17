Новости дня
15:41 | 19.01.2020
Фото: bigpicture.ru
В Краснотурьинске пьяный охотник открыл стрельбу по двери квартиры соседа
«Действительно, в микрорайоне, о котором идет речь, сегодня прозвучала стрельба. Сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия, установили, что стреляли в дверь квартиры ранее судимого местного жителя. Личность стрелка представители МВД оперативно установили. Сейчас он доставлен в дежурную часть, с ним работают уполномоченные уголовного розыска.
Орудие преступления изъято и отправлено на экспертизу. Задержанным оказался официально зарегистрированный охотник. Стволы, которые были у него изъяты марки "ИЖ" и "СК", также зарегистрированы. Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому, очевидно, не отдавал отчет тому, что творит.
Как оказалось, несколько месяцев тому назад, в частности, в ноябре прошлого года, между соседями произошел конфликт из-за того, что охотник громко слушал музыку, и в результате, на этой почве произошла ссора. Соседи пожаловались на шум в органы внутренних дел, а те, в свою очередь, по жалобе граждан, привлекли его к административной ответственности. А сейчас, очевидно, приняв на грудь чрезмерную дозу дозу спиртного, охотник решил поквитаться. Он произвел стрельбу в дверь квартиры своего соседа. По данному факту полиция проводит проверку, по её результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», - сказал полковник Горелых.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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