Прокуратура продолжает борьбу с отходами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

15:48 | 17.01.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Свердловской области продолжает надзорные мероприятия в целях ликвидации нарушений, связанных с несанкционированными свалками на земельных участках по ул. Коммунистическая в Екатеринбурге.



Согласно Росреестру по УрФО, в собственности Свердловской области имеется два земельных участка с размещенными на них отходами, а также один участок, который находится на неразграниченной территории. Соответственно, осуществление управления и предоставления указанных земельных участков находится в компетенции Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.



Сегодня прокуратура Свердловской области в адрес заместителя губернатора Свердловской области внесла представление об устранении нарушений ФЗ – защита земель от загрязнения отходами производства и потребления производится не в полной мере.



Отметим, в целях устранения нарушений прокуратура в октябре 2019 года направила в суд иск о возложении на Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, а также на администрацию Орджоникидзевского района обязанности очистить от захламления вышеуказанные земельные участки.



Рассмотрение вышеуказанного представления, ранее внесенного искового заявления, расследование органами полиции уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), а также ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), а также фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры региона.



Очередное судебное заседание в Кировском районном суде г. Екатеринбурга назначено на 12 февраля 2020 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»