На Уралмаше перекресток затопило кипятком

15:43 | 13.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии кипятком затопило пересечение улиц Победы – Индустрии.



Пресс-служба ЕТК сообщает, что трубопровод восстанавливают шесть человек аварийной бригады и три спецмашины. Работы планируется завершить к 23:00.



Отключения водоснабжения не будет, однако горячая вода будет подаваться в квартиры со сниженными параметрами на 50%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»