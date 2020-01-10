Лыжница из Нижнего Тагила выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

15:33 | 11.01.2020

Фото: tagilka.ru

Лыжница из Нижнего Тагила Евгения Шаповалова вошла в состав сборной России и выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Германии.



Спортсменка получила персональную квоту после лидерства на Континентальном Кубке Восточной Европы. Теперь Евгения Шаповалова выступит в составе российской сборной примет участие в VI этапе Кубка мира, который пройдет в Дрездене 11 и 12 января.



Лыжники будут соревноваться в индивидуальном и командном спринтах свободным стилем.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»