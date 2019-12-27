В МЧС Свердловской области отчитались о своей работе в новогоднюю ночь

12:56 | 1.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Свердловской области сотрудники МЧС отчитались о своей работе в новогоднюю ночь.



Сообщается, что на рубеже десятилетия в Свердловской области потушили 17 техногенных пожаров, 10 из которых произошли в жилом секторе. Помимо прочего, на 6 часов утра 1 января спасатели трижды принимали участие в ликвидации последствий ДТП.



Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в Екатеринбурге в течение новогодней ночи произошло четыре пожара. Также спасатели дважды привлекались к борьбе с огнем в Березовском и Тугулымском городских округах, три раза – в Ивделе и Ивдельском городском округе. По одному пожару произошло в городском округе Верх-Нейвинский, Краснотурьинске, Нижних Сергах, Нижнем Тагиле и Верхней Салде.



Более того, свердловские сотрудники МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП в Екатеринбурге, Каменске – Уральском и Нижнем Тагиле.



Социально значимым происшествием за минувшие сутки отмечается возгорание газовой распределительной подстанции в Первоуральском городском округе. В результате аварии 120 домов остались без газоснабжения. К вечеру 31 декабря 2019 года газоснабжение удалось восстановить.



Режим «Чрезвычайной ситуации» за минувшие сутки на Среднем Урале не вводился и не действует.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»