В Свердловской области ожидаются сильные осадки и метель

18:12 | 27.12.2019

Фото: zwalls.ru

В Свердловской области 28 декабря ожидается сильный снег и метель. В ГУ МЧС попросили жителей Урала быть бдительными и соблюдать меры личной безопасности.



Спасатели обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, а тем, кто не уверен в своих умениях водить автомобиль, порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Сильные снегопады водителям, находящимся в пути, рекомендуется пережидать на обочине с аварийкой.



Пешеходам также стоит быть осторожными, чтобы избежать различных травм.



О всех чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать в ГУ МЧС по номеру 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»