Новости дня
17:57 | 17.12.2019
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Евгений Куйвашев вручил стипендии 50-ти студентам колледжей и техникумов Свердловской области
«Вы – будущее Свердловской области. В ближайшие годы именно вам предстоит выводить на новый уровень развитие нашего региона. Для этого у вас есть все необходимое. Есть ум, талант, огромное желание двигаться вперед, получать новые знания, осваивать новые компетенции, быть настоящими профессионалами, быть лидерами. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать молодых, амбициозных, активных людей, создавать условия для профессиональной и личной самореализации», – с такими словами Евгений Куйвашев обратился к студентам на торжественной церемонии.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:57 | 17.12.2019
Евгений Куйвашев вручил стипендии 50-ти студентам колледжей и техникумов Свердловской области
17:54 | 17.12.2019
Полтысячи бизнесменов собрались на балу в Челябинске
17:40 | 17.12.2019
Пермяков приглашают на новогодний «Котофест»
17:36 | 17.12.2019
В адреса пермских магазинов направлено около 2 тысяч уведомлений об устранении нарушений в содержании территории
17:32 | 17.12.2019
Конкурс на проектирование аквапарка в Перми объявят в течение месяца
17:07 | 17.12.2019
В школе Екатеринбурга произошёл пожар, эвакуировано более 300 человек
16:44 | 17.12.2019
По сообщению синоптиков, январь на Урале будет теплее обычного
16:44 | 17.12.2019
Всероссийская акция «Закаленная Россия – Здоровая страна»
16:41 | 17.12.2019
Образ будущего
16:29 | 17.12.2019
Подведены годовые итоги акции «Чужой беды не бывает»
16:19 | 17.12.2019
В Екатеринбурге появятся две новые улицы
15:55 | 17.12.2019
Вместо путёвки в санаторий свердловским ветеранам увеличат денежную компенсацию в новом году
15:46 | 17.12.2019
В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося похитить ребенка
15:28 | 17.12.2019
В столице Урала открылся самый большой скалодром в городе
14:57 | 17.12.2019
В Екатеринбурге загорелась квартира в двухэтажном доме
14:28 | 17.12.2019
Прикамцы смогут купить новогоднюю ель за 120 рублей
14:26 | 17.12.2019
В Рефтинском родители боятся отпускать детей в школу. За помощью они обратились к депутату
14:04 | 17.12.2019
На удачу: свердловчане могут оформить номер МегаФона с цифрой 2020
13:30 | 17.12.2019
СвЖД призывает свердловчан бороться с вандализмом
13:04 | 17.12.2019
На Среднем Урале увеличился поток туристов
13:00 | 17.12.2019
В Прикамье введут электронные трудовые книжки
12:57 | 17.12.2019
В Перми на линию вышли «Трамваи пожеланий»
12:49 | 17.12.2019
Проектирование гостиничного комплекса на ул. Окулова в Перми начнется в следующем году
12:43 | 17.12.2019
Краснознамённую группу вернут на Плотинку в 2020 году
12:33 | 17.12.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу «Рождество в Германии»
12:11 | 17.12.2019
Фестиваль «Театральное Приволжье» продолжится в 2020 году
11:51 | 17.12.2019
Бюджет Екатеринбурга на 2020 год принят во втором чтении
11:48 | 17.12.2019
Кольцово возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Оренбург
11:33 | 17.12.2019
В Екатеринбурге африканские студенты УрГЭУ находятся под угрозой отчисления из-за подозрений на гепатит
11:10 | 17.12.2019
Подстанции скорой помощи в Нижнем Тагиле перейдут в частные руки