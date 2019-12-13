Евгений Куйвашев вручил стипендии 50-ти студентам колледжей и техникумов Свердловской области

17:57 | 17.12.2019

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил дипломы «За успехи в освоении рабочей профессии» студентам свердловских колледжей и техникумов. Награды достались 50 учащимся из 18 учебных учреждений профессионального образования Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Красноуфимска, Сысерти, Талицы и Камышлова. Стипендии получили молодые люди, обучающиеся по профилям «пищевая промышленность и общественное питание», «сфера услуг», «техника и технологии», «строительство, транспорт и сельскохозяйственное производство».



«Вы – будущее Свердловской области. В ближайшие годы именно вам предстоит выводить на новый уровень развитие нашего региона. Для этого у вас есть все необходимое. Есть ум, талант, огромное желание двигаться вперед, получать новые знания, осваивать новые компетенции, быть настоящими профессионалами, быть лидерами. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать молодых, амбициозных, активных людей, создавать условия для профессиональной и личной самореализации», – с такими словами Евгений Куйвашев обратился к студентам на торжественной церемонии.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»