В Екатеринбурге ночью сгорела очередная машина

09:32 | 16.12.2019

Фото: eanews.ru

Сегодня ночью на Улице Металлургов сгорела Mazda Familia.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:32 ночи. Иномарку пытались спасти восемь человек личного состава и две единицы техники. Автомобиль сгорел целиком, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу добавили, что по указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведен осмотр места происшествия. По данному инциденту полицией проводится проверка. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.



Накануне вечером был зафиксирован аналогичный пожар на улице Трактовая. Там в тушении Kia Sportage приняло участие аналогичное количество сил.



Отметим, что автомобильные пожары в Екатеринбурге возникают регулярно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»