«Природа это красота, это жизнь». УГМК сняла фильм о жизни манси на Урале

УГМК сняла фильм про жизнь уральских манси – малочисленного народа севера. В Свердловской области манси живут преимущественно в Ивдельском районе, обособленно – вдали от крупных населенных пунктов, занимаясь добычей зверя и рыбы. Недалеко от места проживания манси ОАО «Святогор» (входит в структуру УГМК) разрабатывает Ново-шемурское месторождение, но, по словам Виталия Пакина, который прожил здесь не один десяток лет на берегу реки Тальтии, в таком соседстве он видит лишь плюсы.Николай Пакин рассказывает, что после начала разработки карьеров, рабочие построили дорогу и мост через реку. Раньше приходилось до Ивделя ходить пешком за продуктами – это более 40 километров. В пути ночевали прямо в лесу, в суровые 41-42 градусные морозы. С появлением дороги и соседей жизнь изменилась в лучшую сторону.Мужчина живет здесь с самого рождения – с детства отец обучал его охоте на зверя, но он решил поехать в город – 11 лет отработал экскаваторщиком, но потом вернулся обратно, построил дом. Сюда к нему приезжают друзья-охотники из Екатеринбурга, в лесу построено несколько охотничьих избушек. Ни на охоте, ни дома он не потребляет алкоголь.Николай Пакин признается, что ему здесь хорошо, и он намерен «здесь жить до конца»: «Природа это красота, это жизнь».