В Екатеринбурге решена судьба кинотеатра «Салют»

14:55 | 27.11.2019

Фото: wikiyy.com

Депутаты гордумы и представители мэрии Екатеринбурга определились с дальнейшей судьбой кинотеатра «Салют».



Сообщается, что часть площадей отдадут детям, а часть сохранят для семейных кинопоказов. Общепит также перепрофилируют под семейный формат и отзовут алкогольную лицензию. В планах властей города открыть в здании киношколу и внедрить образовательные программы кинематографического профиля. Также будет создан киномузей.



Депутат гордумы Алексей Вихарев в своих соцсетях отметил, что принято решение сохранить культурно-историческую значимость объекта: название кинотеатра не изменят, в здании продолжат показывать образовательные фильмы. С 2020 года часть площадей перейдет в ведомство Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», который не имеет собственного помещения. Арендная площадка на данный момент для эксплуатации непригодна.



Отмечается, что рабочие места сотрудников муниципального предприятия будут сохранены или им предложат для перевода равнозначные должности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»