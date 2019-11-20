Новости дня
19:03 | 20.11.2019
Фото предоставлено В.Н.Горелых
В Академическом состоялось открытие нового участкового пункта полиции
Новый пункт расположен в здании по адресу Академика Вонсовскго, 21/2. В торжественном мероприятии принимали участие мэр города Александр Высокинский, заместитель начальника полиции ГУ Эдуард Бородин, руководитель УОДУУПиПДН главка Дмитрий Шиловских, заместитель начальника УМВД Андрей Швыдченко, председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Думы, Герой России Сергей Воронин и другие.
«На сегодняшний день Академический является самым динамичным районом столицы Среднего Урала. В этом году мы открыли уже несколько подобных опорных пунктов, продолжим оказывать помощь нашей полиции и в дальнейшем. Сотрудникам МВД работать здесь будет комфортно, ведь они занимаются сложным, но благородным делом – защитой интересов граждан от преступных посягательств», - сказал мэр города.
Стоит отметить, что, по словам представителей гордумы Николая Смирнягина и Сергея Воронина, в будущем в Академическом будет создан также и полноценный отдел полиции.
Фото предоставлено В.Н.Горелых
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
20.11.2019
19:03 | 20.11.2019
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