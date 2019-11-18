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15:25 | 19.11.2019
Фото подозреваемого предоставлено В.Н. Горелых
Свердловчанин обманул партнеров на 115 миллионов рублей и скрылся
Установлено, что в период с августа 2018 года по январь 2019 года Смирнов заключил договор с коммерческой организацией, согласно которому он должен был поставить партию оборудования. Передача денег состоялась в городе Арамиль. Своих обязательств предприниматель в установленный срок не выполнил. Кроме этого, путем мошеннических действий, потерпевшая сторона лишилась еще и своего дорогостоящего электрооборудования.
«Общий причиненный ущерб составил порядка 115 миллионов рублей. После того, как Смирновым заинтересовались сыщики, он скрылся, его объявили в федеральный розыск», - отметил полковник Горелых.
В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Представители МВД просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону дежурной части ОВД Арамиля: (34374) 3-19-90 или ОВД Сысерти: (34374) 6-83-81.
© «Вечерние ведомости»
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