В Екатеринбурге отменили бой Шлеменко с Тейлором в рамках турнира RCC

22:32 | 14.11.2019

Фото: пресс-служба RCC

Бой Александра Шлеменко в рамках турнира смешанных единоборств RCC 7 с американцем Луисом Тейлором не состоится.



Как рассказали в пресс-службе организации, соперник российского бойца был травмирован.



Планировалось, что поединок пройдет 14 декабря. Сейчас Александру Шлеменко ищут другого соперника.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»