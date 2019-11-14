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22:32 | 14.11.2019

Фото: пресс-служба RCC

В Екатеринбурге отменили бой Шлеменко с Тейлором в рамках турнира RCC

Бой Александра Шлеменко в рамках турнира смешанных единоборств RCC 7 с американцем Луисом Тейлором не состоится.

Как рассказали в пресс-службе организации, соперник российского бойца был травмирован.

Планировалось, что поединок пройдет 14 декабря. Сейчас Александру Шлеменко ищут другого соперника.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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