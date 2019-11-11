Робот и депутат провели для екатеринбургских дошколят урок «мусорной» грамотности

16:10 | 12.11.2019

Фото с личной страницы Алексея Вихарева в соцсетях

В детском саду на Эльмаше состоялся урок экологической безопасности, в ходе которого детей учили сортировать мусор и бережно относиться к природе робот-мусоросборщик и депутат городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев. На занятии в рамках проекта «Береги планету» собрались 80 дошкольников.



. Алексей Вихарев напомнил ребятам, к чему приводит беспечное отношение к мусору.



– Я сам как ответственный родитель понимаю, что детей нужно учить сознательно относиться к проблеме загрязнения природы с малых лет, – поясняет Алексей Вихарев.



Единственный в России робот ВАЛЛ-И рассказал, что ждёт планету, если мусор не перерабатывать.



Гости подарили дошкольному учреждению контейнер для раздельного сбора отходов.



В рамках проекта «Береги планету» изначально депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев и робот ВАЛЛ-И планировали посетить 8 детских садов. Но по просьбам педагогов, количество уроков было увеличено. До нового года планируется провести 16 подобных встреч.

© «Вечерние ведомости»