В Ирбите вынесли приговор мужчине за убийство соседа ударом ножом в сердце

10:30 | 8.11.2019

В Ирбите на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 55-летний житель города Владимир Киселев приговорен к 9 годам 7 месяцам лишения свободы за убийство соседа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что Киселев в вечернее время 15 января 2019 года распивал спиртные напитки у себя в квартире в пос. Рябиновый Ирбитского района. Увидев в окно своего соседа, с которым у него сложились личные неприязненные отношения, Киселев вышел на крыльцо, и, после словесного конфликта, нанес ему удар клинком ножа в сердце. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Подсудимый вину в совершении преступления не признал, ходатайствовал о рассмотрение дела присяжными заседателями, которые вынесли вердикт о признании подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения.



Приговор в законную силу не вступил.

© «Вечерние ведомости»