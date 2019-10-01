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19:02 | 30.10.2019
Фото: up.mk.ua
В Серове будут судить свердловчан, обвиняемых в краже
Уточняется, что обвиняемые украли ноутбук, сантехнику, изделия из латуни и электроинструменты. Подозреваемых помогли обнаружить оставленные ими же отпечатки пальцев.
Как сообщила следователь отдела полиции МО МВД России «Серовский» Наталья Кочергина, двое из обвиняемых ранее уже были судимы. Накануне мужчины напились и решили проникнуть в дом, чтобы украсить имущество.
Согласно пунктам «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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