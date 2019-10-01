В Серове будут судить свердловчан, обвиняемых в краже

19:02 | 30.10.2019

Фото: up.mk.ua

В Серове будут судить троих мужчин, обвиняемых в краже. Как рассказали в МО МВД России «Серовский», свердловчане проникли в коттедж и вынесли оттуда имущество на сумму более 300 тысяч рублей.



Уточняется, что обвиняемые украли ноутбук, сантехнику, изделия из латуни и электроинструменты. Подозреваемых помогли обнаружить оставленные ими же отпечатки пальцев.



Как сообщила следователь отдела полиции МО МВД России «Серовский» Наталья Кочергина, двое из обвиняемых ранее уже были судимы. Накануне мужчины напились и решили проникнуть в дом, чтобы украсить имущество.



Согласно пунктам «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»