Депутат Госдумы РФ обратился к свердловскому губернатору с просьбой отремонтировать дорогу в Ирбитском районе

19:41 | 29.10.2019

Состояние свердловских дорог стало предметом обращения депутата Государственной думы РФ Игоря Торощина к губернатору региона Евгению Куйвашеву. По словам парламентария, участок дороги Ирбит-Туринск протяженностью около 40 километров давно нуждается в капитальном ремонте.



«Дороги там практически нет: яма на яме. Периодически дорожные службы выполняют ямочный ремонт, но это не выход из ситуации. После приближающейся на Урал зимы от асфальта там почти ничего не останется. Никого не пугают знаки ограничения скорости, автомобилисты выезжают на встречную полосу, объезжая выбоины, что создает аварийные ситуации. Между тем, ежедневно по этой дороге проезжают десятки пассажирских автобусов, едут роженицы в больницу, пациенты на прием в поликлинику. Евгений Владимирович! Прошу вас от лиц жителей Ирбита, Тавды, Туринска, Таборов взять на свой личный контроль решение данного вопроса, пусть он хотя бы поэтапно, учитывая финансовую сторону, но решается», – рассказал Игорь Торощин



Он также записал видеообращение к Евгению Куйвашеву.







Игорь Торощин отметил, что депутат ЗакСобрания Свердловской области Александр Коркин уже неоднократно обращался к руководству Управления автомобильных дорог региона по данной проблеме, но все безрезультатно.

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