Из-за повреждения газопровода в Североуральске без газоснабжения остались несколько населенных пунктов

10:47 | 28.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера, 27 октября, в Североуральске лесовоз повредил газопровод диаметром 462 мм, из-за чего без газа остались жители Североуральска, поселков Черемухово, Калья и 3-его Северного. Как сообщили в ГУ МЧС, на данный момент на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.



Всего газ отключили в 2825 жилых домах. Кроме того, из-за аварии 28 октября в населенных пунктах не будут работать детские сады, учреждения дополнительного образования и лагеря дневного пребывания. Также жителей в целях обеспечения безопасности попросили закрыть вентили газовых колонок и котлов.



Сейчас ликвидацией последствий аварии занимаются 21 человек с 6 единицами техники, в том числе оперативная группа МЧС из 7 человек и 2 единиц техники.



Планируется, что газоснабжение восстановят в 13:00 по местному времени.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»