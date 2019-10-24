В Свердловской области изъяли 28 тысяч бутылок пивных напитков

В ходе проверки складских помещений, расположенных в Екатеринбурге, Ирбите и Каменск-Уральском из нелегального оборота изъято более 28 тысяч бутылок пивных напитков различных видов и наименований, установлены факты оборота алкогольной продукции, с признаками нарушения требований государственных стандартов.Нарушения были выявлены 23 октября сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства.В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения экспертизы.