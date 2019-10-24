В Свердловской области изъяли 28 тысяч бутылок пивных напитков

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12:46 | 25.10.2019
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Нарушения были выявлены 23 октября сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время вся алкогольная продукция арестована. Отобраны образцы для проведения экспертизы.
Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу
© «Вечерние ведомости»
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