В Зеленой роще в Екатеринбурге начали вырубать старые деревья

19:33 | 24.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Зеленой роще в Екатеринбурге приступили к вырубке старых и больных деревьев в рамках реконструкции парка. За ходом работ проследил замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.



Сегодня, 24 октября, Бубнов провел выездное совещание в самом парке. Он отметил, что на сегодняшний день подрядчики под руководством АО «Свердловскавтодор» провели подготовительные работы, начали обустройство прогулочных дорожек и выполнили мероприятия по защите стволов деревьев. Те деревья, которые оказались старыми и больными, специалисты начали вырубать. На следующей неделе вместо них высадят 790 новых растений.



По словам Бубнова, начатая в 2019 году реконструкция парка в следующем году будет продолжена. Он добавил, что обновленная Зеленая роща станет достойным подарком для всех екатеринбуржцев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»