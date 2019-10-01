На Урале водитель без прав насмерть сбил женщину

Накануне вечером, около 19:30, на 33-м километре дороги Екатеринбург – Тюмень насмерть сбили пешехода.Водитель Land Cruiser наехал на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В результате столкновения её отбросило на ГАЗель. От полученных травм женщина скончалась.За рулём иномарки находился 33-летний мужчина, которого ранее лишили прав на 30 месяцев.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.