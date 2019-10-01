В Свердловской области автомобиль улетел в водоём. Погибла девушка

На Урале Lada Granta улетела в водоём, в результате чего один человек погиб и один пострадал. Инцидент произошёл накануне утром, около 05:30, на 244-м километре трассы Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда.За рулём автомобиля находилась 23-летняя девушка. По предварительным данным, она не справилась с управлением и из-за этого допустила съезд с проезжей части. От полученных травм девушка скончалась на месте.В момент ДТП в Lada находился 28-летний молодой человек. Он получил сотрясение мозга.