В Первоуральске пропал 14-летний школьник

19:39 | 23.10.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Сегодня днем в дежурную часть полиции Первоуральска поступило заявление о пропаже 14-летнего Дмитрия Трегуба. Его мать сообщила, что восьмиклассник ушел из дома 22 октября около 12:00 и до сих пор не вернулся.



Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых сообщил, что по адресу проживания семьи незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД. Для установления местонахождения подростка устанавливается круг общения мальчика, его интересы и любимые объекты города. На пропавшего уже составлена ориентировка.



Приметы разыскиваемого: рост 150-155 см., худощавое телосложение, светлые глаза, русые волосы, прямой нос, пухлые губы. На правой руке у мальчика наложен гипс. На момент пропажи он был одет в черную куртку с синими вставками на груди, черные джинсы «Джокер», черные кроссовки и черная вязаная шапка. С собой он носит сотовый телефон «Самсунг» черного цвета и черный рюкзак.



Известно, что ранее Дмитрий уже не раз уходил из дома, имеет склонность к бродяжничеству, из-за чего и был поставлен на профилактический учет. Тщательным проверкам подвергаются торгово-развлекательные центры, кинотеатры, заброшенные здания и сооружения.



Тех, кто знает что-либо об обстоятельствах исчезновения подростка, просят сообщить в ОВД: в Первоуральске 8-(343)-9-64-82-21, 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД Росси по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»