В ЦПКиО Екатеринбурга отпразднуют Хэллоуин

13:44 | 23.10.2019

В предстоящее воскресенье, 27 октября, в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) отпразднуют Хэллоуин. Прийти может каждый желающий.



В 13:00 для жителей и гостей уральской столицы стартует праздничная программа «Страшно вкусный Halloween».



До 15:00 пришедшие смогут принять участие в семейном тематическом квесте. После чего, до 16:00, все будут пробовать тыквенную кашу и смотреть концертную программу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»