В Екатеринбурге закроют кинотеатр «Салют»

16:36 | 21.10.2019

Фото: 2gis.ru

Сегодня представители ДУМИ и Дворца пионеров объявили сотрудникам «Салюта» о закрытии кинотеатра 31 декабря.



Напомним, ранее планировалось перевести кинотеатр из ведения управления культуры в департамент образования.



Официальная причина закрытия учреждения –убыточность проекта. Однако есть и те, кто не верит в официальную версию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»