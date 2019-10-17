Под Екатеринбургом пропал ребёнок

Накануне, 17 октября, в поселке Бобровском, расположенном в 35 километрах от Екатеринбурга, пропал десятилетний Руслан Исмагилов. К поискам уже подключились волонтеры поисковых «Прорыв» и «Лиза Алерт».В поисковом отряде «Прорыв» рассказали, что ребёнок после уроков пошёл домой и пропал. В последний раз его видели около 17:30. По словам мамы Руслана, раньше он никогда из дома не сбегал.Родители мальчика обратились в полицию.рост около 134 сантиметров, волосы – русые, глаза – серые, на голове справа шрам. В день исчезновения был одет в черные брюки, черную куртку с капюшоном и подкладом лимонного цвета, черную шапку и серые кроссовки. С собой был темно-синий портфель.Если вы видели Руслана или знаете, где он может находиться, позвоните по телефонамили