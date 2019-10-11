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21:42 | 13.10.2019

Фото: eanews.ru

Баскетболистки УГМК обыграли новосибирских соперников на выездном матче

Уральский баскетбольный клуб УГМК победой открыл новый сезон в женской Премьер-лиге. В домашнем матче подопечные Мигеля Мендеса разгромили новосибирскую команду «Динамо» со счетом 89:63.

«Еще одна хорошая игра. Команда проделала хорошую работу – мы здорово сыграли в защите и достойно смотрелись в атаке. Конечно, в заключительной четверти мы допускали ошибки, но зато удалось посмотреть в действии наших молодых игроков. Они очень помогли нам на предсезонных сборах, и мы решили дать им возможность сыграть дома, перед своими болельщиками», – прокомментировал игру тренер Мигель Мендес.

Тренер также отметил, что в дальнейшем постарается давать больше игрового времени молодым игрокам УГМК, однако на постоянное появления «юниорок» в ключевых турнирах рассчитывать не стоит.

Следующий матч уральские «лисицы» проведут в четверг УГМК с бельгийским «Касторс Брейн».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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