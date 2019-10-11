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21:42 | 13.10.2019
Фото: eanews.ru
Баскетболистки УГМК обыграли новосибирских соперников на выездном матче
«Еще одна хорошая игра. Команда проделала хорошую работу – мы здорово сыграли в защите и достойно смотрелись в атаке. Конечно, в заключительной четверти мы допускали ошибки, но зато удалось посмотреть в действии наших молодых игроков. Они очень помогли нам на предсезонных сборах, и мы решили дать им возможность сыграть дома, перед своими болельщиками», – прокомментировал игру тренер Мигель Мендес.
Тренер также отметил, что в дальнейшем постарается давать больше игрового времени молодым игрокам УГМК, однако на постоянное появления «юниорок» в ключевых турнирах рассчитывать не стоит.
Следующий матч уральские «лисицы» проведут в четверг УГМК с бельгийским «Касторс Брейн».
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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