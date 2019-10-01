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19:53 | 10.10.2019
Фото: Е1
Екатеринбургский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки военного самолета
В пресс-службе аэропорта сообщили, что работа по приему и отправке воздушных судов возобновилась.
Напомним, что аварийная посадка в «Кольцово» произошла сегодня утром. В происшествии никто не пострадал.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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