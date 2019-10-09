Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга

13:20 | 10.10.2019

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Военно-транспортный самолет, по предварительным данным, совершил аварийную посадку из-за невыхода шасси. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.



Напомним, что в ходе планового полета сегодня утром в Кольцово аварийно приземлился Ан-12. Отмечается, что экипаж и пассажиры не пострадали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»