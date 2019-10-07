Прокуратура направила в суд дело в отношении спикера думы Сысерти

10:38 | 8.10.2019

Прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении председателя Думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество, с использованием своего служебного положения»), ч. 1 ст. 292 («Служебный подлог»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, председатель Думы Сысертского городского округа в нарушение трудового законодательства в отдельные дни в октябре и ноябре 2017 года находился за пределами территории Российской Федерации по обстоятельствам, не связанным с осуществлением им своих служебных полномочий. При этом он покинул свое рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия на рабочем месте.



В последующем он уже на рабочем месте утвердил составленные специалистом Думы 2 табеля учета рабочего времени за октябрь и ноябрь 2017 года, содержащие заведомо ложные сведения о полной отработке им рабочего времени за указанные месяцы, в том числе за периоды его фактического отсутствия на рабочем месте.



Также обвиняемый утвердил 4 платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за октябрь и ноябрь 2017 года. Ему были начислены денежные средства в общей сумме свыше 53 тыс. рублей.



Решение о возбуждении уголовного дела было принято сотрудниками Следственного комитета с учётом материалов прокурорской проверки. В ходе предварительного расследования органами СКР допрошено более 20 свидетелей, проведён анализ служебной, кадровой и финансовой документации. В настоящее время ущерб уже погашен обвиняемым.

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