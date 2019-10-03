Возможно, покончила с собой: в Екатеринбурге обнаружили тело девушки

Тело найдено висящим на детской площадке в сквере рядом с педуниверситетом. Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

На месте, где нашли тело девушки, работают следователи. Фото: группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В Екатеринбурге недалеко от здания Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) обнаружили тело молодой девушки.По предварительным данным, речь идёт о студентке первого или второго курса, которая приехала учиться в Екатеринбург из Челябинска. Есть версия, что она покончила с собой.«Сотрудники выехали на место, выясняем обстоятельства, будет проводиться осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев и так далее»,- сообщили пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.