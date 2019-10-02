В Дегтярске полыхали автомобиль «Ford Focus» и мотоцикл «Yamaha»

11:07 | 3.10.2019

Накануне вечером в Дегтярске на улице Силовой произошёл пожар. На площади 90 квадратных метров огнём были охвачены автомобиль «Ford Focus», мотоцикл «Yamaha» и кровля гаража.



В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Локализовать огонь удалось в течение 13 минут. Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»