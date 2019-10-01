«Мужики, помогите»: в Екатеринбурге женщина в автобусе устроила дебош

09:34 | 2.10.2019

Фото: Е1.RU

Накануне вечером в Екатеринбурге в автобусе № 19 подрались пассажирка и кондуктор. Инцидент попал на запись.



Женщина поставила пакет на пол в проходе, в это время на месте кондуктора сидела другая пассажирка. Когда кондуктор подошёл к ней, она освободила ему место и, вставая, наступила на пакет, стоящий в проходе. Кондуктор попросил убрать его, и женщина начала кричать.



В ходе потасовки пассажирка ударила кондуктора в лицо, плюнула в оператора и громко кричала. Кондуктор укусил противника, и сумел с помощью других людей вытолкать неадекватную женщину из маршрутки.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»