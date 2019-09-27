Признаки коррупции прокуратура нашла в работе свердловского минсоцполитики

15:26 | 28.09.2019

Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Свердловской области выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в министерстве соцполитики региона.



Надзорное ведомство установило, что в декларациях о доходах министра соцполитики Андрея Злоказова, его замов Сергея Золотова и Алексея Сабитова представлены неполные сведения о принадлежащих им счетах.



Как говорится в письме, которое поступило на имя главы фонда помощи детям с аутизмом «Я особенный» Александрины Хаитовой, результаты проверки уже переданы в УФСБ РФ по Среднему Уралу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»