В Екатеринбурге появятся новые платные парковки

11:47 | 17.09.2019

Фото: Е1.RU

В центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки. Их общая вместимость составит 67 машино-мест.



Вскоре паркоматы, соответствующие знаки и разметка появятся по улице Бориса Ельцина вдоль дома № 6 («Башня Исеть»), вместимость составит 16 машино-мест. Также парковка появится на улице Боевых дружин вдоль «Ельцин-центра» (вместимость – 26 машино-мест). Ещё 25 мест для парковки окажется вдоль здания по адресу Луначарского, 128.



Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отметил, что расширение платного парковочного пространства города призвано решить проблему бессистемной парковки. Кроме того, это поможет создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»