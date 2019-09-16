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11:47 | 17.09.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге появятся новые платные парковки

В центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки. Их общая вместимость составит 67 машино-мест.

Вскоре паркоматы, соответствующие знаки и разметка появятся по улице Бориса Ельцина вдоль дома № 6 («Башня Исеть»), вместимость составит 16 машино-мест. Также парковка появится на улице Боевых дружин вдоль «Ельцин-центра» (вместимость – 26 машино-мест). Ещё 25 мест для парковки окажется вдоль здания по адресу Луначарского, 128.

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отметил, что расширение платного парковочного пространства города призвано решить проблему бессистемной парковки. Кроме того, это поможет создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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