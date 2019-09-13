В Екатеринбурге над Городским прудом установили арт-объект в виде двери

09:06 | 16.09.2019

Фото: Рома Инк/ВКонтакте

Над Городским прудом в уральской столице появилась дверь, об этом рассказал художник Рома Инк у себя в соцсетях

Белая дверь оклеена сигнальной лентой, а на ручке у нее висит табличка «Учет».



«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберёмся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все», - подписал фото нового арт-объекта художник.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»