В Верхней Сысерти загорелась деревянная церковь

14:21 | 15.09.2019

Фото: Е1



В Верхней Сысерти загорелась церковь, об этом сообщает портал Е1. По словам очевидцев, пожарные с тушением не справляются: с деревянного здания уже упал крест, а огонь уже перекинулся на частный дом.



Отмечается, что рядом с данной церковью стоит старый храм, где ведутся ремонтные работы. Согласно некоторым данным, это церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую построили примерно в 1916 году. Загоревшееся здание - церковь Спаса Преображения, построенная в 2010 году.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»