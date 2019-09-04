Новости дня
21:32 | 4.09.2019
Фото: Илья Родионов
Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2
Уже через минуту после начала матча «Автомобилист» забил гол в ворота соперников, однако судьи отказались его засчитывать. Открыть счёт уральцы всё же смогли, только уже на восьмой минуте. Автором первой засчитанной заброшенной шайбы стал Найджел Доус. Через три минуты гости счёт сравняли.
Во втором периоде нападающий «Автомобилиста» Мэйсек Брукс вывел свою команду в лидеры – счёт 2:1. В третьем игровом отрезке Найджел Доус увеличил преимущество своей команды – 3:1. Через четыре минуты уральский хоккеист Никита Трямкин отправился на скамейку штрафников, после чего «Витязь» реализовал большинство.
Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в пятницу, 6 августа, с командой СКА.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
04.09.2019
21:32 | 4.09.2019
Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2
20:53 | 4.09.2019
Евгений Куйвашев наградил выдающихся учёных, промышленников и общественников Свердловской области
20:37 | 4.09.2019
В Екатеринбурге на Шейнкмана прорвало трубу
19:26 | 4.09.2019
В Свердловской области начнёт работать Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности
19:00 | 4.09.2019
В Перми продолжается приемка дворов
18:55 | 4.09.2019
Депутатам гордумы представили муниципальные программы по экономическому развитию Перми и управлению имуществом
18:36 | 4.09.2019
В рамках ПИПФ-2019 японские промышленники поделятся опытом бережливого производства
18:26 | 4.09.2019
В Алапаевске мужчина убил знакомого кочергой
18:21 | 4.09.2019
На дорожное строительство в Октябрьском районе в ближайшие три года будет направлено 200 млн рублей
18:16 | 4.09.2019
В Прикамье началась выплата субсидий на оплату ЖКУ за сентябрь
17:07 | 4.09.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше построят новую детскую поликлинику
16:50 | 4.09.2019
Роялти во франчайзинге: какую схему расчета лучше выбрать
16:46 | 4.09.2019
На директора зауральского предприятия ЖКХ, завысившего тарифы, завели уголовное дело
16:46 | 4.09.2019
В Свердловской области разыскивается без вести пропавший мужчина
16:19 | 4.09.2019
Платную трассу Москва – Владимир могут продлить до Екатеринбурга
15:55 | 4.09.2019
Трудовая инспекция Зауралья завершила расследование смерти на рейсе водителя автобуса
15:47 | 4.09.2019
В Камышлове девушке, подозреваемой в краже 7 тысяч у собутыльника, грозит до 4 лет лишения свободы
15:31 | 4.09.2019
В городе Далматово резидент ТОСЭР планирует запустить производство минеральной воды
15:28 | 4.09.2019
В Свердловской области прошла акция #ДоброВСело
15:02 | 4.09.2019
Законопроект об отмене платы за вывоз мусора для ИП и НКО направят в Заксобрание Пермского края до конца недели
14:48 | 4.09.2019
Аукцион по ремонту Некрасовского моста в Кургане перенесут на следующий год: «Подрядчиков не нашлось»
14:27 | 4.09.2019
Стало известно расписание чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
14:02 | 4.09.2019
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на кражу колёс с иномарок
13:51 | 4.09.2019
В Перми начался капитальный ремонт бульвара Советской Армии
13:39 | 4.09.2019
В Верхней Салде полиция разыскивает мужчину, оставившего на привязи собаку у Управления образования
13:39 | 4.09.2019
В Прикамье откроется школа игрового кино для всех желающих
13:30 | 4.09.2019
Пермяки смогут зарегистрироваться онлайн на рейсы «Победы»
13:07 | 4.09.2019
По факту смерти рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
13:01 | 4.09.2019
«Горьковка» приглашает на вернисаж
12:48 | 4.09.2019
В «День рождения рек» пермяков ждут йога-марафон, концерты, парусная регата и пиротехническое шоу