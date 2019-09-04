Уральский «Автомобилист» обыграл «Витязь» со счётом 3:2

21:32 | 4.09.2019

Фото: Илья Родионов

Уральская хоккейная команда «Автомобилист» на домашней арене в Екатеринбурге обыграла подмосковный «Витязь». Счёт встречи 3:2.



Уже через минуту после начала матча «Автомобилист» забил гол в ворота соперников, однако судьи отказались его засчитывать. Открыть счёт уральцы всё же смогли, только уже на восьмой минуте. Автором первой засчитанной заброшенной шайбы стал Найджел Доус. Через три минуты гости счёт сравняли.



Во втором периоде нападающий «Автомобилиста» Мэйсек Брукс вывел свою команду в лидеры – счёт 2:1. В третьем игровом отрезке Найджел Доус увеличил преимущество своей команды – 3:1. Через четыре минуты уральский хоккеист Никита Трямкин отправился на скамейку штрафников, после чего «Витязь» реализовал большинство.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт в пятницу, 6 августа, с командой СКА.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»