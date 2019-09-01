Уральский «Автомобилист» победой завершил свой первый матч в сезоне

21:27 | 2.09.2019

Фото: Илья Родионов

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене по овертайму обыграл «Северсталь». Счёт встречи 3:2.



На четвёртой минуте «Северсталь» открыла счёт матча – шайбу забил Евгений Бодров. Кроме того, в первом периоде создавалось впечатление, что гости вовсе не отходят от уральских ворот.



В начале второго периода «Северсталь» удвоил своё преимущество – автором гола стал Игорь Гераськин. Через несколько минут нападающий «Автомобилиста» Виктор Холланд «распечатал» гостевые ворота – 1:2.



В третьем периоде накал увеличивался, в результате чего уралец Вячеслав Литовченко смог сравнять счёт. Самыми напряженными стали последние три минуты третьего периода. В составе уральцев удалили Брукса Мэйсека, из-за чего гости непрестанном атаковали ворота Якуба Коваржа. Основное время матча осталось ничейным – 2:2.



Решающую шайбу на второй минуте овертайма смог забыть Вячеслав Литовченко.



Напомним, следующую встречу команда проведёт послезавтра, 4 сентября, с командой «Витязь».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»