В Березовском и некоторых районах Екатеринбурга отключат горячую воду из-за ремонта оборудования

14:01 | 16.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Березовском с 16 по 28 августа отключают горячее водоснабжение из-за ремонта оборудования на Ново-Свердловской ТЭЦ. Возможны ограничения и для жителей Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс».



В сообщении отмечают, что пройдет ремонт газораспределительного пункта, газопровода высокого давления и газоходов котлов, также будет заменена и отремонтирована неотключаемая арматура. Энергетики выполнят данный комплекс работ для бесперебойного теплоснабжения жителей в период холодов. На эти цели компания выделила 137 миллионов рублей.



На время отключения Ново-Свердловской ТЭЦ потребителей станции частично будут питать от Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Однако в екатеринбургских микрорайонах ЖБИ, Синие Камни и Пионерском также возможны ограничения потребителей.



Энергетики подчеркнули, что ремонт оборудования теплоисточников является обязательным этапом программы подготовки города к зиме. Сроки работ согласовали с администрацией города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»