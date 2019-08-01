В Екатеринбурге центр, оказывающий услуги детям с аутизмом, остался без помещения

18:31 | 13.08.2019

Фото: tksmi.ru

В Екатеринбурге центр восстановительной педагогики «Спектрум-А», одним из учредителей которого является фонд помощи детям с диагнозом аутизм «Я особенный», выселили из помещения. Сегодня организации пришлось начать перевозить вещи в новое помещение.



Собственник помещения, которое занимает фонд, решил продать площадь. При этом центр собрал средства на оплату двух месяцев вперед, чтобы за это время найти новое место. Однако хозяина продление договора не интересовало. «Спектрум А» пришлось переехать во временное помещение.



Помимо этого, в центре заявили, что областное министерство соцполитики из-за ошибок в документации не выплатило фонду примерно 2,7 миллиона рублей за оказанные услуги. В это же время в мэрии утверждают, что, наоборот, фонд должен городскому бюджету 12 миллионов рублей из-за нарушений в деятельности центра.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»