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14:00 | 4.08.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Виновники смертельного ДТП в Екатеринбурге управляли угнанным автомобилем
В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга уточнили, что молодые люди угнали Kia Rio с улицы 40 лет ВЛКСМ. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
Напомним, сегодня утром, в 05:45, в Екатеринбурге на перекрёстке Малышева - Московская произошла смертельная авария. Kia влетел в машины, которые стояли на светофоре. По словам очевидцев, водитель Kia пролетел два красных светофора и, возможно, даже не попытался затормозить перед столкновением с другими машинами. Два человека погибли на месте, ещё трое госпитализированы.
Позже очевидец с ником Telegram@ekat01 опубликовал в сети видео, на котором он пытался поговорить с пассажиром и водителем Kia Rio, но они просто не понимали, что произошло. Из чего очевидец сделал вывод, что оба находятся под воздействием наркотиков. Однако в ГИБДД эту информацию пока не подтверждают, говоря, что выводы можно будет сделать только после проведения экспертиз, следствие еще идет.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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